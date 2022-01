PALERMO - Nuovo soccorso in mare della nave Geo Barents di Medici senza frontiere che questa mattina ha tratto in salvo 109 migranti su un barcone al largo delle coste libiche. Tra di loro molti sono eritrei, quasi la metà minori tra i 15 e i 17 anni in gran parte non accompagnati. Ieri la nave di Msf aveva soccorso altri 87 profughi, tra cui due bambini.