Migranti: Marina Tunisia soccorre 23 persone Tra loro cinque donne e un bambino

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GEN - La Marina tunisina ha tratto in salvo il 19 gennaio scorso 23 migranti di diversi Paesi africani (13 del Mali e 10 della Costa d'Avorio), tra cui 5 donne e un bambino, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo delle coste della Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato precisando che l'imbarcazione era salpata dalle coste di Sfax nella notte precedente. Le persone soccorse, si legge nella nota, sono stati portate al porto peschereccio di Sfax, dove sono state consegnate agli uomini della Guardia nazionale per i seguiti del caso. (ANSAmed).