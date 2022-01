Migranti: Slovenia,fermati 15 irregolari in zona Capodistria Dieci afghani e cinque turchi, entrati dalla Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 21 GEN - In Slovenia la polizia del dipartimento di Capodistria ha intercettato e fermato 15 migranti irregolari nelle ultime 24 ore. Come è stato riferito in un comunicato, si tratta di 10 cittadini afghani e 5 turchi che hanno cercato di attraversare illegalmente il confine fra Croazia e Slovenia nelle aree di Acquaviva dei Vena (Rakitovac) e Bisterza (Ilirska Bistrica). (ANSAmed).