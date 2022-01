Yemen: Huthi e Croce rossa, molte vittime in raid su carcere Anche Medici senza frontiere conferma l'attacco

(ANSAmed) - SANAA, 21 GEN - I raid della Coalizione a guida saudita in Yemen hanno centrato una prigione a Sadaa, nel nord del Paese, causando "diversi morti e feriti". Lo denunciano i ribelli Huthi e lo conferma la Croce rossa. "Stiamo verificando sul posto con i nostri team il numero di vittime", ha detto il portavoce della Croce rossa internazionale in Yemen, Basheer Omar.



Anche Medici senza frontiere conferma l'attacco. "La scorsa notte, intorno alle 02:30, una prigione nella città di Sa'ada è stata colpita da quello che sembra essere stato un attacco aereo sferrato dalla Coalizione guidata dall'Arabia saudita.



L'ospedale Al-Gumhourriyeh in città ha finora ricevuto circa 200 feriti e ha fatto sapere di non essere in grado di accogliere nuovi pazienti", scrive in un comunicato il capo dell'organizzazione in Yemen, Ahmed Mahat.



"Dai racconti dei colleghi a Sa'ada, sappiamo che ci sono molti corpi ancora sulla scena dell'attacco e molte persone risultano ancora disperse. È impossibile sapere il numero delle persone che hanno perso la vita. Sembra proprio essere stato un terribile atto di violenza", conclude il responsabile.



