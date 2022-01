Covid: Emirati donano un milione di dosi di Sputnik a Gaza Ex ministro:'Gran parte destinate a immunizzazione nelle scuole'

(ANSAmed) - GAZA, 26 GEN - Un milione di dosi di vaccino Sputnik, donate dagli Emirati arabi uniti, sono giunte oggi nella striscia di Gaza. La spedizione, riferiscono media locali, è stata organizzata da Mohammed Dahlan, un ex esponente di al-Fatah originario di Gaza che negli ultimi anni risiede all'estero. In una cerimonia di ringraziamento il direttore generale del ministro per lo sviluppo Ghazi Hammad ha rilevato che gli aiuti degli Emirati (che includono anche la costruzione di un ospedale da campo per la cura dei malati di Covid) sono giunti in un momento in cui il sistema sanitario locale affronta una situazione di grande difficoltà.



L'ex ministro della sanità Jawad Tibi ha precisato che buona parte dei vaccini arrivati adesso saranno utilizzati per una massiccia campagna di immunizzazione nelle scuole.



Secondo i media, finora a Gaza i vaccinati sono oltre 560 mila su una popolazione di oltre 2 milioni di persone. Al momento i malati attivi sono 2500. (ANSAmed).