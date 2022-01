Muore a 97 anni Raphael Esrail, lo 'Schindler' di Turchia Sopravvissuto ad Auschwitz, aiutò ebrei a scampare i lager

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 GEN - È morto nei giorni scorsi a quasi 97 anni Raphael Esrail, noto come lo 'Schindler di Turchia' per avere aiutato molti ebrei a salvarsi dall'olocausto. Ne dà notizia la stampa turca ricordando che Esrail nacque nel 1925 a Manisa, località della Turchia sul mare Egeo, da una famiglia sefardita che successivamente emigrò in Francia dove passò tutta la sua vita.



Nel 1943 prese parte alla resistenza contro i nazisti e riuscì a salvare molti ebrei dai lager producendo falsi documenti di identificazione in modo tale che non fossero mandati nei campi di concentramento. Nel 1944 lo stesso Esrail non riuscì però a sfuggire ai nazisti, fu arrestato e deportato a Auschwitz.



Tentò la fuga senza successo ma riuscì a sopravvivere fino alla conclusione della guerra e successivamente diventò presidente dell'Unione dei deportati di Auschwitz in Francia.



