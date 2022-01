Siria: forze curde, ripresa prigione attaccata dall'Isis Era stata assaltata giovedì scorso dai miliziani

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Le forze curde in Siria hanno annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di Gweiran, a Hasake, capoluogo del nord-est della Siria, assaltata giovedì scorso da miliziani dell'Isis e fino a oggi ancora in mano agli stessi miliziani e a gruppi di detenuti.



Citate dal Rojava information center (RIC), piattaforma mediatica delle cosiddette Forze democratiche siriane, ombrello politico-militare capeggiato dal PKK, le fonti curdo-arabe siriane riferiscono intanto dell'arresto di circa mille miliziani dell'Isis, tra assalitori e detenuti che hanno partecipato alla rivolta a partire da giovedì scorso. Dal canto suo, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria afferma che le operazioni militari stanno per volgere al termine e che circa 1.300 tra miliziani e detenuti Isis si sono arresi.



E' impossibile verificare in maniera indipendente e sul terreno le notizie. (ANSA).