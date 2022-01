Tunisia: 57% famiglie crede futuro figli migliore all'estero

TUNISI - Un'indagine sul campo condotta dall'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) sulla pandemia da coronavirus e sull'evoluzione delle intenzioni riguardo alla migrazione, ha mostrato che il 57,8% delle famiglie tunisine crede che il futuro dei propri figli sarebbe migliore all'estero.



Pubblicata recentemente, l'indagine ha riguardato 7 governatorati e ha incluso un campione mirato di 1.400 famiglie utilizzando il questionario come tecnica di base. Sono stati distribuiti 1.406 questionari in 11 delegazioni tunisine, oltre alla realizzazione di interviste strutturate a 17 rappresentanti di famiglie tunisine delle stesse aree. Il 25,3% dei tunisini ha ammesso di pensare sempre a lasciare il Paese, mentre il 14,5% esita tra la volontà di partire e quella di rimanere.



Secondo l'indagine, ci sono diverse ragioni per la migrazione, tra cui le ripercussioni della pandemia da covid 19, la situazione politica tesa nel Paese, il modello di sviluppo improduttivo della Tunisia dai tempi dell'indipendenza e l'ingiusta distribuzione della ricchezza. La volontà di emigrare, rivela Ftdes, non è limitata a una fascia di età specifica, ma coinvolge un gran numero di tunisini: il 47% della fascia di età 18-29 pensa all'immigrazione in modo permanente contro il 35% tra i 30 e i 39 anni. Il sondaggio mette in evidenza che l'idea di migrazione è passata da una decisione personale di lasciare il Paese per problemi economici o per uno stato di disperazione a una decisione collettiva presa indirettamente da un gruppo di attori che non sono necessariamente d'accordo sulle ragioni della crisi e sono ancora convinti che non ci siano potenziali soluzioni.



Dal sondaggio emerge infina che Francia e Italia rimangono le destinazioni preferite dai tunisini, seguite da Germania e Canada e, in misura minore, dai paesi scandinavi e dall'America.