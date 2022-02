Migranti: Canarie, in poche ore sbarcate 218 persone A gennaio arrivi aumentati del 53,8% rispetto a inizio 2021

(ANSAmed) - MADRID, 04 FEB - Almeno 218 persone sono sbarcate tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte alle Canarie dopo aver viaggiato su imbarcazioni di fortuna provenienti dall'Africa, secondo quanto riferito dai servizi d'emergenza dell'arcipelago. Di queste persone, sei hanno avuto necessità di assistenza sanitaria, precisano le stesse fonti.



Il 2022 è iniziato con un intenso ritmo di sbarchi di migranti alle Canarie: a gennaio arrivati almeno 3.194 migranti, il 53,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo. Non di rado i tentativi di traversata dell'Oceano Atlantico dall'Africa finiscono in tragedia: solo nelle ultime due settimane sono stati riportati almeno due naufragi, con un morto confermato e 34 dispersi.



(ANSAmed).