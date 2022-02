Tunisia: domenica in piazza anche attivisti pro-democrazia Oltre a sostenitori di Ennhadha e gruppi di sinistra per Belaid

(ANSA) - TUNISI, 04 FEB - Il collettivo tunisino 'Cittadini contro il colpo di stato' ha annunciato una manifestazione per il 6 febbraio sulla centrale Avenue Habib Bourguiba della capitale. Lo hanno dichiarato gli stessi attivisti pro-democrazia in una nota, precisando che protesteranno contro "le gravi violazioni dei diritti e delle libertà dei tunisini", in relazione alla "detenzione forzata dell'ex ministro della Giustizia e leader storico del partito islamico Ennahda, Noureddine Bhiri" e agli "arresti di attivisti e blogger".



Inoltre, il gruppo guidato dall'avvocato Jaouhar Ben Mbarek, che si oppone alle misure del presidente Kais Saied, ha espresso il proprio sostegno al Consiglio superiore della magistratura, "preso di mira dal regime", secondo Ben Mbarek,. Anche Il partito islamico tunisino, Ennahdha, ha annunciato per domenica prossima, manifestazioni di protesta nel Paese "per difendere i diritti e le libertà", ritenendo "l'autorità al potere pienamente responsabile del deterioramento del tenore di vita dei tunisini". La circostanza che tali manifestazioni siano state annunciate proprio per il 6 febbraio, giorno in cui ricorre il nono anniversario dall'assassinio dell'avvocato e attivista di sinistra Chokri Belaid, crimine ancora impunito, ha suscitato dure critiche da parte degli attivisti del mondo della sinistra, che ritengono in qualche modo il partito Ennhadha legato a quella tragica vicenda. Diversi partiti politici, società civile e Ong hanno organizzato per domenica una manifestazione in piazza dei diritti umani a Tunisi per l'accertamento delle responsabilità nell'omicidio Belaid. (ANSA).