In Spagna niente più mascherine all'aperto da giovedì Ma resteranno obbligatorie negli assembramenti e spazi chiusi

(ANSAmed) - MADRID, 07 FEB - Sarà giovedì 10 febbraio il giorno in cui è prevista l'entrata in vigore in Spagna della misura che elimina l'obbligo di indossare la mascherina in spazi aperti. Lo si apprende dal ministero della Sanità.



La decisione era stata già preannunciata dal governo la settimana scorsa; oggi è stata convalidata dal Consiglio sanitario interterritoriale, composto dal ministero e dalle regioni, mentre domani verrà approvata in Consiglio dei ministri, spiega una nota ufficiale.



Resterà obbligatorio indossare la mascherina in luoghi pubblici chiusi. Rimarrà anche vigente la raccomandazione di mettersela anche all'aperto in caso di assembramenti. (ANSAmed).