Migranti: Canarie, la scorsa notte sbarcate 222 persone Arrivi anche in Andalusia e alle Baleari

(ANSAmed) - MADRID, 11 FEB - Nottata di sbarchi di migranti alle Canarie, dove nelle ultime ore sono state assistite 222 persone intercettate su quattro barconi provenienti dall'Africa: lo riferisce il servizio per le emergenze di questo arcipelago spagnolo. Sei di queste persone sono state portate in ospedale per "patologie lievi".



Anche nel corso della giornata precedente si sono verificate diverse operazioni di soccorso, con 196 persone assistite in porto dopo esser state tratte in salvo da barconi. Nelle ultime ore sono avvenuti sbarchi anche in altre zone della Spagna: secondo l'agenzia Efe, 57 persone sono approdate ieri sull'isola di Alborán, situata nel Mediterraneo occidentale (tra l'Algeria e le coste dell'Andalusia) e poi sono state portate ad Almería.



Tra la scorsa notte e stamattina sono invece sbarcate 22 persone sull'isola di Formentera, secondo la delegazione del governo spagnolo alle Baleari. (ANSAmed).