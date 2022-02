Israele: processo a Netanyahu slitta di una settimana Verifiche su utilizzazione spyware da parte della polizia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 FEB - Slitta per tutta questa settimana il processo nei confronti dell'ex premier Benyamin Netanyahu, che è accusato di corruzione, frode ed abuso di potere. Lo hanno stabilito i tre giudici della corte distrettuale di Gerusalemme che si occupano del caso.



Hanno motivato questo ulteriore rinvio con la necessità di apprendere dalla magistratura l'esito di approfondite verifiche avviate all'inizio del mese, dopo la pubblicazione sul quotidiano Calcalist di rivelazioni secondo le quali la polizia avrebbe fatto un ricorso sistematico ad uno spyware - Pegasus, della Nso - anche senza alcuna autorizzazione giudiziaria. In particolare Calcalist ha sostenuto che sarebbero stati attaccati anche gli apparecchi telefonici di alcuni testi chiave in uno dei dossier discussi nel processo a Netanyahu, quello relativo ai suoi rapporti con la compagnia di telecomunicazione Bezek.



I giudici hanno aggiunto di aver appreso che queste verifiche si concluderanno entro il 16 febbraio. (ANSAmed).