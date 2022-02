Migranti: altro salvataggio per Ocean Viking, a bordo 247 Il quinto nelle ultime ore, in 19 su barcone in acque Sar Libia



precedente

successiva (ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - Altre 19 persone in fuga dalla Libia. tra le quali due donne e tre minori non accompagnati, sono state soccorse dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee impegnata nel Mediterraneo centrale. Con il salvataggio di questa mattina, il quinto nelle ultime ore, il numero delle persone a bordo della nave umanitaria è salito a 247. I migranti, scrive la Ong in un tweet, erano a bordo di una piccola barca in vetroresina in balia delle onde alte oltre un metro. (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati