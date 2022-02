Emirati: calano i contagi, revocati i limiti alle capienze Per la prima volta in 18 mesi

(ANSAmed) - DUBAI, 15 FEB - Per la prima volta in 18 mesi, cinema, centri commerciali e altri luoghi di intrattenimento negli Emirati Arabi Uniti possono tornare a piena capacità a partire da oggi, a seguito della decisione delle autorità di allentare le restrizioni sulle capienze delle strutture e sul distanziamento sociale imposte dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano emiratino The National.



La decisione è giunta di fronte all'andamento della pandemia nel Paese, che ha registrato un calo dei casi giornalieri a partire dalla fine di gennaio. Lo scorso 9 febbraio, l'autorità nazionale per la gestione di emergenze, crisi e disastri Ncema aveva annunciato che dalla metà del mese sarebbero state revocate le limitazioni sulle capienze di luoghi di intrattenimento, centri commerciali, ristoranti e caffè, luoghi di culto e nei mezzi di trasporto.



Non ci sono modifiche all'uso delle mascherine, obbligatorie per legge in tutti i luoghi pubblici interni ed esterni a livello nazionale. Inoltre, spetta a ciascun emirato stabilire i propri limiti di capienza e revocare o modificare le regole a propria discrezione. (ANSAmed).