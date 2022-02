Gerusalemme: disordini in campus università, feriti e contusi Incidenti dopo manifestazione a sostegno di Sheikh Jarraj

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 FEB - Estesi incidenti si sono verificati oggi nel campus universitario al-Quds ad Abu Dis, alle porte di Gerusalemme. Lo riferiscono fonti palestinesi secondo cui gli studenti hanno organizzato una manifestazione in sostegno del rione Sheikh Jarrah i cui abitanti arabi da giorni si confrontano con i vicini ebrei e con la polizia israeliana.



La polizia, secondo le fonti, è intervenuta poi nel campus per disperdere i dimostranti. Secondo la Mezzaluna rossa si sono avuti 17 feriti e contusi. La polizia israeliana non ha ancora fornito una propria ricostruzione di questi incidenti.



(ANSAmed).