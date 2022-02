Libano: Usa, 10mln dollari per notizie su membro Hezbollah Salim Ayyash condannato in contumacia per assassinio Hariri

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 FEB - Dieci milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni su Salim Ayyash, membro di spicco del movimento armato sciita libanese Hezbollah, condannato all'ergastolo perché colpevole di aver ucciso nel 2005 a Beirut l'ex premier libanese Rafiq Hariri: è la ricompensa annunciata nelle ultime ore dal Dipartimento di Stato americano.



A Beirut si è celebrato ieri il 17/mo anniversario dell'uccisione di Hariri e di altre 21 persone in un attentato dinamitardo compiuto sul lungomare della capitale libanese. Gli Stati Uniti considerano gli Hezbollah filo-iraniani un'organizzazione terroristica. Dopo diversi anni di processo, il Tribunale Speciale per il Libano (Tsl), con sede in Olanda, aveva condannato a dicembre del 2020 in contumacia Salim Ayyash all'ergastolo perché riconosciuto colpevole di aver partecipato al "complotto" per uccidere l'ex premier libanese. Gli altri quattro alti membri di Hezbollah processati, sempre in contumacia dal Tsl, sono stati assolti per insufficienza di prove. Il Tsl non ha inoltre potuto stabilire alcun legame tra i vertici di Hezbollah e Ayyash. (ANSAmed).