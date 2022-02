Serbia: a Belgrado nuova protesta contro miniera di litio Durante la cerimonia solenne per la Festa nazionale serba

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 FEB - Una nuova manifestazione di gruppi ambientalisti che contestano eventuali progetti di sfruttamento di una grande miniera di litio nell'ovest della Serbia si è svolta oggi a Belgrado. I dimostranti non si accontentano infatti della decisione annunciata dalle autorità nelle scorse settimane di accantonare definitivamente il piano sulla miniera messo a punto con il gruppo industriale Rio Tinto, e chiedono al governo di proibire per legge e in modo permanente ogni tipo di studio, ricerca e estrazione in Serbia del litio e di altri minerali sensibili.



La manifestazione odierna si è tenuta davanti al Palazzo Serbia, mentre era in corso la cerimonia solenne nel corso della quale il presidente serbo Aleksandar Vucic - nel giorno della Festa nazionale - ha conferito decine di onorificenze a esponenti del mondo della politica, dell'economia, della cultura. dello sport, dello spettacolo.



Durata un paio d'ore, la protesta si è conclusa senza incidenti di rilievo, tranne alcuni litigi e animate discussioni con automobilisti infuriati per i blocchi stradali imposti nella zona. Da alcuni giorni, davanti alla sede della presidenza a Belgrado alcuni manifestanti attuano una protesta a oltranza con tende montate nel parco antistante. (ANSAmed).