Migranti protestano a Zarzis in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 17 FEB - Il numero di attacchi contro rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia è aumentato nell'ultimo periodo, in particolare dopo la chiusura dei centri di accoglienza temporanea a Zarzis. Lo ha detto il portavoce dell'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) Romdhane Ben Amor, precisando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha deciso circa quattro mesi fa di chiudere questi centri di accoglienza a Zarzis , nel governatorato di Medenine, sullo sfondo delle proteste degli abitanti locali che si rifiutavano di fatto di ospitarli nella loro regione.



Decine di rifugiati e richiedenti asilo stanno protestando, da oltre una settimana, davanti all'ufficio dell'Unhcr a Zarzis contro questa decisione di chiudere i centri, senza fornire una misura alternativa che preservi la loro dignità e chiedendo l'evacuazione in altri Paesi, in particolare dell'Europa. I protestatari hanno indicato che l'Unhct aveva concesso a ciascun rifugiato e richiedente asilo una somma mensile di 250 dinari tunisini per un periodo di 3 mesi, ha sottolineato Ben Amor. I manifestanti chiedono oltre al loro reinsediamento, la protezione permanente , il diritto alla residenza, alla salute, all'istruzione e alle pensioni, nonché ai servizi di base in Tunisia, si legge in un comunicato stampa, lamentando che le difficili condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Tunisia, in particolare a seguito della crisi sanitaria, economica, sociale e politica, espongano loto a tutti i tipi di rischi (reti di contrabbando e tratta di esseri umani, sfruttamento economico, ecc.).



I rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti privi di documenti in Tunisia sono vittime di numerosi attacchi (stigmatizzazione, discriminazione e razzismo) da parte dei cittadini e dei sindacati delle forze di sicurezza sui social network, che li accusano spesso di essere una fonte di criminalità, ha indicato Ben Amor.



Il portavoce dell' Ftdes ritiene che, data la mancanza di un quadro giuridico che regoli le condizioni di asilo, la Tunisia dovrebbe onorare i suoi impegni internazionali cercando di garantire il reinsediamento dei rifugiati in luoghi sicuri e individua l'Unione europea come responsabile dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo. Il numero di rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia era di 8.850 a settembre 2021, secondo fonti Unhcr. (ANSA).