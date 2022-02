Migranti salvati da Turchia, Ankara accusa Atene Oltre 52, tentavano di raggiungere isole greche

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 FEB - La Guardia costiera turca ha messo in salvo 52 migranti che avevano tentato di raggiugere illegalmente le isole greche vicine alla costa della Turchia sul mare Egeo. Lo rende noto il quotidiano Hurriyet che parla di salvataggi in varie località nei pressi della costa in provincia di Smirne. Secondo un comunicato della guardia costiera turca, i migranti sarebbero stati respinti dalle "autorità della Grecia".



Ankara accusa regolarmente Atene di respingere i migranti che tentano di raggiungere illegalmente la Grecia via mare o via terra partendo dalla Turchia. Due settimane fa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva criticato le forze di sicurezza greche accusandole di avere respinto 19 migranti che sono stati trovati morti per ipotermia nella zona del confine turco-greco nella regione della Tracia.



La Turchia è il paese che ospita più migranti al mondo con circa 5 milioni di profughi nel Paese, secondo quanto afferma il presidente Erdogan. Ufficialmente 3 milioni e 700mila siriani vivono in territorio turco, soprattutto a Istanbul. In base a un accordo del 2016, Ankara riceve fondi dall'Unione europea (Ue) in cambio dell'impegno a tenere le frontiere chiuse per coloro che tentano illegalmente di raggiungere l'Europa. Nonostante Bruxelles abbia deciso, lo scorso anno, di stanziare 3 miliardi di euro aggiuntivi per l'accoglienza dei migranti in Turchia, Ankara chiede insistentemente più fondi da parte dell'Ue.(ANSAmed).