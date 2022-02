Migranti: superstite, gettati in mare da guardie Grecia L'accusa in rapporto dopo la denuncia di un richiedente asilo

(ANSAmed) - BERLINO, 17 FEB - Un richiedente asilo camerunese ha accusato le guardie di frontiera greche di averlo gettato in mare, insieme ad altri due uomini che poi sono morti.



E' quanto rivela un rapporto pubblicato oggi dai media europei al termine di un'indagine.



Il migrante ha raccontato ai giornalisti del tedesco Der Spiegel, del quotidiano britannico Guardian, del francese Mediapart e dei Paesi Bassi Lighthouse Reports che lui e gli altri due africani occidentali sono stati prelevati dall'isola greca di Samos, vicino al confine marittimo con la Turchia. Gli altri uomini - uno dal Camerun e l'altro dalla Costa d'Avorio - sono stati trovati morti dai funzionari turchi lo scorso settembre, afferma il rapporto. I giornalisti coinvolti nelle indagini hanno intervistato testimoni e analizzato referti medici, foto e video, oltre a parlare con alcuni informatori delle guardie di sicurezza greche. In base a quanto si apprende, due funzionari greci hanno confermato che le autorità hanno ripetutamente spinto i migranti in mare, principalmente in piccoli gruppi. Le autorità greche negano le accuse. Secondo Der Spiegel, gli avvocati greci stanno preparando una denuncia presso un tribunale locale, mentre gli avvocati turchi hanno intentato una causa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.(ANSAmed).