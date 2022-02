Incendio nave Grecia-Italia, tutti in salvo a Corfu

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - Sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfu i passeggeri e i membri dell'equipaggio del traghetto della Grimaldi a bordo del quale si è sviluppato un incendio. Lo si apprende da fonti italiane secondo le quali l'incendio sarebbe stato spento. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.



Sulla nave c'erano 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio : le fiamme si sono sviluppate mentre viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi, rende noto la polizia portuale greca.



Le cause dell'incendio non sono ancora note. (ANSAmed).