Incendio nave: passeggeri, 'fiamme altissime, panico'

ROMA - "C'erano fiamme altissime, a bordo c'era il panico". È il racconto dei passeggeri del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi, secondo quanto loro stessi hanno riferito agli uomini della Gdf dopo esser stati soccorsi dal pattugliatore Monte Sperone. "Il comandante della nave, quando è scoppiato l'incendio, ha fatto il giro delle cabine e ha radunato i passeggeri su un unico ponte - dice all'ANSA il comandante del pattugliatore Felice Lodovico Simone Cicchetti - poi ha dato l'abbandono nave, ma l'evacuazione non è stata una passeggiata".



Sono state le autorità greche a richiedere l'intervento del pattugliatore 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza, attorno alle 4 della scorsa notte, per la necessità di evacuare le persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi in fiamme. Il pattugliatore si trovava in quel momento a circa 11 miglia da Corfù e stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono invece state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca. (ANSA).



L'incendio è stato spento e tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono ora in salvo sull'isola greca di Corfù. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.