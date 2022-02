Turchia: 13 sospetti membri dell'Isis arrestati a Istanbul Sono tutti di nazionalità straniera

(ANSA) - ISTANBUL, 18 FEB - Tredici persone di nazionalità straniera sospettate di essere membri dell'Isis sono state arrestate oggi a Istanbul. Lo riporta l'agenzia Anadolu che parla di un'operazione scattata all'alba in 10 distretti della città sul Bosforo. L'agenzia non rivela la nazionalità degli arrestati.



Le squadre dell'antiterrorismo hanno trovato in 15 diversi siti materiale digitale e cartaceo che proverebbe l'appartenenza degli arrestati al sedicente Stato islamico. Secondo l'inchiesta tutti avrebbero passato dei periodi in zone dove l'Isis ha combattuto negli anni scorsi.



A fine 2021 oltre 50 persone ritenute sospette sono state catturate dalle forze di sicurezza a Istanbul e in altre città del Paese, tra cui la capitale Ankara. Tra il 2015 e il 2016, la Turchia ha attraversato una stagione terroristica in cui centinaia di persone sono morte in diversi attentati in molti casi rivendicati dall'Isis. A fine 2016, Ankara ha avviato operazioni militari contro l'Isis nella regione settentrionale della Siria. (ANSA).