Gerusalemme: bloccato il progetto del Parco Nazionale L'ente per i parchi, 'necessarie altre consultazioni'

TEL AVIV, 21 FEB - La autorità israeliana per la natura ed i parchi (Rata"g) ha annunciato di aver fermato per il momento un controverso progetto di estensione del Parco nazionale che circonda le mura della Città vecchia di Gerusalemme. Lo riferisce il Times of Israel secondo cui quell'ente ha pubblicato un comunicato in cui afferma che non sottoporrà il progetto all'inizio di marzo ad una Commissione municipale "in quanto non è ancora pronto per una discussione" ed occorre ancora consultare alcune delle parti interessate "fra cui le Chiese".



In precedenza contro la estensione del Parco verso le pendici del monte degli ulivi si erano pronunciati i capi delle principali Chiese di Gerusalemme, citati dal quotidiano Haaretz, ed alcuni gruppi della sinistra israeliana, fra cui Peace Now.



