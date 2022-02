Migranti: Unhcr, comportamenti inaccettabili a frontiere Ue Grandi: 'Pratiche deplorevoli rischiano di diventare normali'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 FEB - Il trattamento riservato troppo spesso ai migranti alle frontiere europee "è legalmente e moralmente inaccettabile e deve finire" al più presto. Si tratta di pratiche "deplorevoli che ora rischiano diventare normali".



Questo l'allarme lanciato dall'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi alla luce delle testimonianze raccolte da migliaia di persone che hanno denunciato "minacce, intimidazioni, violenze e umiliazioni" subire alle frontiere di quella che sempre più appare come una 'fortezza Europa'.



L'Unhcr è "molto preoccupata" dall'incremento delle violenze e delle violazione dei diritti umani contro rifugiati e migranti che si sta registrando alle frontiere europee, non solo quelle della Grecia ma anche di Paesi dell'Europa centrale e sud-orientale. Salvo rare eccezioni, questi Paesi, secondo quanto si legge in una nota, non hanno avviato le dovute indagini sulle denunce di maltrattamenti raccolte anche dall'Unhcr. "Il diritto di chiedere asilo - sottolinea Grandi - non dipende dal modo in cui si arriva in un Paese.



Le persone che lo vogliono fare devono essere messe nelle condizioni di poterlo fare, di conoscere i loro diritti e di ricevere la dovuta assistenza. Chi scappa da guerre e persecuzioni ha poche opzioni tra cui scegliere, muri e filo spinato difficilmente possono funzionare come deterrente, ma contribuiscono solo ad aumentare le sofferenze della gente".



Quanto sta avvenendo ai confini europei è "legalmente e moralmente inaccettabile" e concorre solo ad alimentare una narrativa sbagliata sulla 'fortezza Europa'.



Nella sua nota l'Unhcr ricorda tra l'altro che la maggior parte dei rifugiati è ospitata in Paesi a basso e medio reddito confinanti con quelli da cui la gente fugge. E ribadisce che il sostegno finanziario e materiale all'estero "non può rimpiazzare la responsabilità diretta dei Paesi e l'obbligo che questi hanno di accogliere e proteggere i rifugiati nel proprio territorio".



