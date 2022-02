Spagna: 2 località si fondono per dar vita a una nuova città

MADRID - La regione spagnola dell'Estremadura avrà una nuova città da circa 63.000 abitanti: è questo l'esito di un referendum tenutosi ieri nelle località limitrofe di Don Benito e Villanueva de la Serena (provincia di Badajoz), con il quale i cittadini di entrambe erano chiamati ad appoggiare o respingere una proposta di fusione tra i due comuni. Un progetto che, secondo i rappresentanti locali di tutti i principali partiti politici e uno studio accademico, garantirà maggiori prospettive di sviluppo, attraendo investimenti, permettendo di creare nuove aziende e di migliorare i servizi pubblici.

"La loro unione potrebbe trasformare (i due comuni) in uno dei principali poli di sviluppo economico dell'Estremadura", spiegava ieri in un tweet il premier Pedro Sánchez. L'agognato "sì" alla fusione è arrivato al termine di una giornata di suspense: nei due comuni (entrambi amministrati dal Partito Socialista) era infatti stato fissato il 66% come minimo di voti favorevoli per decretarne l'ok: mentre a Villanueva ha votato in questo senso oltre il 90% dei cittadini, a Don Benito, a sorpresa, lo ha fatto solo il 66,27%. Un margine comunque sufficiente. La creazione della nuova città, spiega la stampa iberica, non sarà però immediata: il processo burocratico necessario dovrebbe durare cinque anni. Anche per quanto riguarda il nome ci sarà da attendere ancora un po': dovrebbe essere deciso entro un mese e mezzo circa da una commissione di esperti.