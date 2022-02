'Incontro Mediterraneo': il Papa a Firenze vedrà 49 rifugiati

FIRENZE - Saranno 49 i rifugiati, ospitati a Firenze, che domenica a Palazzo Vecchio incontreranno Papa Francesco, presente in città per l'ultimo giorno dell'Incontro tra vescovi e sindaci del Mediterraneo. I rifugiati, donne e uomini nati in vari Paesi tra cui Afghanistan, Etiopia, Siria, Somalia, Costa d'Avorio, Eritrea e Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Gana e Mali, hanno alle spalle storie particolari e una 'nuova' vita nel capoluogo toscano. I 49 che incontreranno il Papa sono inseriti nei percorsi di accoglienza e integrazione con la Fondazione solidarietà Caritas, Diaconia Valdese, associazione Cinque pani e due pesci e coop Il Girasole. Sono stati selezionati, è stato spiegato, per la loro diversa esperienza di accoglienza in città. Tra loro ci saranno Mohamad Anosh e la moglie Reha, entrambi afgani, chirurgo pediatrico lui, attivista per i diritti umani lei: in Italia con le due figli, che vanno a scuola, hanno ottenuto lo status di rifugiati.



Anche Mohammad Azreakhsh incontrerà il Papa: afgano, tecnico informatico, è arrivato in Italia con la famiglia alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Joseph, giovane nigeriano, ha affrontato un viaggio di un anno e cinque mesi passando dalla Libia, per raggiungere l'Italia. "Al Papa dirò che gli voglio bene e che lo ringrazio per quello che fa perché ha aiutato questo mondo e i migranti che lasciano il loro Paese.



Lui ha fatto tante cose per gli umani e sono molto contento di incontrarlo domenica", dice Jospeh, 28 anni, che oggi collabora con la Fondazione Caritas e va nelle scuole a raccontare la sua storia. Joseph è arrivato in Italia nel 2015 "per cercare un posto migliore dove stare". "Sono passato dalla Libia - racconta - che non è un posto dove si può stare, ho passato sei mesi in galera, in una stanza con altri 200 ragazzi, per giorni senza mangiare, al massimo solo bere. Appena arrivato qui sono stato contento". Ora "lavoro alla Caritas e mi trovo bene, lavoro in un campo sportivo dove vengono i bambini. Non ho più i genitori perché sono morti, ho due fratelli e due sorelle ma sono rimasti in Africa, in Nigeria".



"I rifugiati sono tutti molto emozionati dell'incontro con il Papa - ha detto Sara Funaro, assessore all'educazione e welfare di Firenze -: abbiamo cercato di selezionare famiglie che possano essere rappresentative di tutto il percorso dell'accoglienza. Ogni famiglia ha una storia a sé, spesso fatta di grande sofferenza, ma con grande speranza di rinascita sul nostro territorio che è quello che noi stiamo cercando di dare a tutti". Il direttore della Caritas diocesana di Firenze, Riccardo Bonechi, ha detto che i rifugiati "provengono da vari Paesi del mediterraneo proprio per dare un senso di appartenenza a questo convegno della Cei. Le persone di oggi hanno una loro storia di inclusione e di accompagnamento nelle realtà che Firenze gli ha voluto offrire".