Siria: Ong, solo a febbraio 333 uccisi in conflitto

BEIRUT - Più di 300 persone sono state uccise solo a febbraio nel conflitto armato in corso in Siria da più di 10 anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel bilancio si contano 161 vittime civili, di cui 34 tra bambini e adolescenti e 11 donne.



Le vittime tra militari e miliziani sono 172, per lo più miliziani dell'ISIS, membri delle milizie guidate dal PKK curdo, militari governativi e combattenti anti-regime.



Secondo il conteggio dettagliato dell'Osservatorio, che si avvale da anni sul terreno di una fitta rete di collaboratori, dei 161 civili, 45 sono stati uccisi - tra cui un minore - sotto tortura nelle carceri governative. Altre 33 vittime, tra cui due donne e 16 minori, sono morti in seguito all'esplosione di mine e di altri residuati bellici. Ventisette persone, di cui 4 minori e 4 donne, sono stati uccisi da raid del governo siriano sostenuto dalla Russia. Tre persone - due bambini e una donna - sono morti a causa del deterioramento della condizione economica in regioni fortemente colpite da carenza di cibo. Una donna e un bambino sono stati uccisi da spari di arma da fuoco esplosi da guardie di frontiera turche. Una donna è stata uccisa per mano di miliziani jihadisti. Due uomini sono stati uccisi sotto tortura nelle prigioni di miliziani anti-regime. Quattro persone, di cui due adolescenti, sono stati uccisi dalle milizie curde. Altre venti persone, di cui 3 donne e 5 minori, sono stati uccisi in scontri armati non direttamente legati al conflitto armato ma causati dalla crescente tensione sociale.



Nel bilancio delle vittime non civili si contano 42 membri curdi e arabi delle Forze democratiche siriane, la coalizione di milizie guidata dal Partito dei lavoratori curdo (PKK) anti-turco. A queste vittime si aggiungono 39 membri dell'ISIS, 32 militari governativi di Damasco, 16 miliziani lealisti, altrettanti miliziani anti-regime, 6 jihadisti sciiti membri di Hezbollah o di altre milizie filo-iraniane, 1 militare turco, altri 18 uomini armati non identificati.