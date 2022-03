Al via domani a Napoli gli Stati Generali del Mediterraneo

NAPOLI - Tornano in presenza gli Stati Generali del Mediterraneo organizzati da CISE (Confederazione Italiana Sviluppo Economico), che si terranno a Napoli da domani al 6 marzo. Sei gli appuntamenti in calendario della tre giorni di manifestazione in programma a Palazzo Reale a cui parteciperanno i rappresentanti di Italia, Malta, Tunisia, Egitto, Libia, Marocco.

Domani ad aprire gli Stati Generali del Mediterraneo sarà a Napoli il sindaco della città Gaetano Mafredi. Ci sarà anche il ministro del Sud e della coesione territoriale Mara Carfagna, ospite dei lavori al Teatro di Corte di Palazzo Reale, nella sessione di lavoro dal titolo 'Le Zone Economiche Speciali: Opportunità di Sviluppo'.

"Vogliamo promuovere e incrementare - spiega il presidente CISE e Commissario Straordinario di Governo per la ZES Campania Giuseppe Romano - gli scambi commerciali tra i Paesi del Mediterraneo, creare sinergia istituzionale. E' tempo di comprendere che le singole realtà del Mediterraneo debbano prescindere dalla diversa connotazione politica e che non debbono essere considerate tante unicità, bensì parti diverse di una unità".