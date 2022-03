Libia: Bashagha denuncia Dbeibah in Procura per blocco voli Nuovo premier contro il vecchio, 'ha impedito il mio giuramento'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 MAR - "Il capo del governo libico, Fathi Bashagha, ha presentato una denuncia al Procuratore generale" contro l'esecutivo di unità nazionale del premier Abdel Hamid Dbeibah "a causa delle informazioni sulla chiusura dell'intero spazio aereo libico per impedire alla squadra governativa di recarsi a Tobruk" e "prestare il giuramento costituzionale". Pubblicando la denuncia, lo scrive la pagina Facebook del "Governo di stabilità nazionale libico" di cui Bashagha è premier.



Nella denuncia, il governo parallelo di Fathi Bashagha chiede quindi il ricorso alla "pena di morte" per il premier Abdel Hamid Dbeibah in quanto reo di aver ostacolato l'azione del suo esecutivo. "Abbiamo ricevuto segnalazioni secondo cui l'ex governo uscente ha sfruttato il suo potere, messo fuori legge, 'chiudendo completamente lo spazio aereo libico'", atto "considerato 'una palese violazione del diritto dei trasporti', garantito dalla Costituzione e 'una violazione dei poteri costituzionali e politici'", si afferma nella denuncia.



L'articolo 204 del codice penale libico prevede "la pena di morte per chiunque abbia commesso un atto tale da impedire al Capo dello Stato, o all'autorità legislativa, o al governo, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni o dei poteri loro conferiti dalla legge, anche se questo impedimento è temporaneo", viene aggiunto. La denuncia, data ieri, premette "la decisione promulgata dal parlamento libico sulla concessione della fiducia al governo libico, e l'intenzione dei ministri di recarsi da Tripoli a Tobruk per prestare giuramento davanti al parlamento, nella sua sessione" da tenersi oggi.



Intanto, il neo-ministro dell'Economia e del Commercio del governo parallelo libico di Bashagha ha annunciato le proprie dimissioni perché la seduta del parlamento che ha concesso la fiducia all'esecutivo "non è stata trasparente". Lo riferisce il sito dell'emittente "218". "Non si è tento conto delle basi procedurali e non ci si è coordinati con il Consiglio di Stato" (Hsc), ha detto l'ormai ex-ministro Gamal Salem Shabaan motivando la decisione e riferendosi al contrappeso istituzionale tripolino del parlamento insediato a Tobruk.



(ANSAmed).