Migranti: 4 profughi morti per il freddo e la fame in Tunisia

ROMA - I corpi di quattro migranti subsahariani, morti "probabilmente per il freddo e per la fame", sono stati ritrovati nella Tunisia centro-orientale, non lontano dal confine con l'Algeria. Lo hanno reso noto le autorità regionali all'Afp.

"Tre corpi sono stati trovati mercoledì e altri cinque giorni fa, ad Haidra, nel governatorato di Kasserine", vicino al confine algerino, ha detto il dottor Abdelghani Chaabani, direttore regionale della Sanità. Di età compresa tra i 20 ei 35 anni, i 4 migranti, tutti uomini, provenivano dall'Africa subsahariana e uno di loro, l'unico munito del documento di identità, era cittadino della Costa d'Avorio, secondo la stessa fonte. Le vittime erano giunte ;;in Tunisia dopo aver attraversato il confine con l'Algeria.

Le salme sono state trasferite all'ospedale di Kasserine per l'autopsia, "ma molto probabilmente i 4 uomini sono morti di freddo e di fame", ha aggiunto Chaabani. Centinaia di migranti giungono sulle coste della Tunisia con l'obiettivo di arrivare in Europa, attraversando il Mediterraneo, il più delle volte a bordo di barche improvvisate.