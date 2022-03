Oxfam-Emergency, Covid uccide 4 volte di più nei Paesi poveri Morti non registrati a causa di ridotta capacità di analisi,dati

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Dallo scoppio dell'emergenza Covid il numero di morti causato dal virus è stato 4 volte superiore nei Paesi a basso-medio reddito, rispetto ai Paesi ricchi. È l'analisi contenuta nel nuovo rapporto "La pandemia dell'avidità" pubblicato da Oxfam, membro insieme a Emergency della People's Vaccine Alliance, a due anni esatti dalla dichiarazione di inizio pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



"Se l'impatto della pandemia nei Paesi ricchi, come l'Italia, è stato devastante, in quelli più poveri del mondo è stato praticamente insostenibile. I primi a farne le spese sono stati donne e bambini - hanno detto Sara Albiani, policy advisor su salute globale di Oxfam Italia e Rosella Miccio, presidente di Emergency -. Nelle aree del mondo afflitte da conflitti, povertà spesso estrema, la mancanza di test e la ridotta capacità di raccolta, analisi e trasmissione dei dati sanitari ha fatto sì che un numero molto elevato di decessi causati dal Covid19, semplicemente non venisse segnalata dalla autorità competenti".



Tragici i numeri contenuti nel dossier. Se si considerano le morti in eccesso, rispetto al periodo pre-pandemico, si stima che a livello globale le vittime siano state 19,6 milioni, ossia quattro volte di più rispetto alle cifre ufficiali. Partendo da questa analisi, il rapporto stima che per ogni persona che ha perso la vita per il Covid19 in un Paese ad alto reddito, ne siamo decedute 4 nei Paesi a reddito basso o medio-basso. Se mettiamo questo dato in relazione alla popolazione totale, nei Paesi a reddito basso o medio-basso le morti per Covid sono del 31% più alte che nei paesi più ricchi. (ANSAmed).