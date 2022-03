Tunisia: ordine custodia carcere per avvocato Kilani

TUNISI - Il giudice istruttore del tribunale militare di Tunisi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati ed ex ministro, Abderrazek Kilani. Lo rendono noto diversi media locali precisando che la decisione è giunta al termine di una giornata in cui Kilani è stato sentito dai giudici e che ha visto anche lo svolgimento di una manifestazione di sostegno a suo favore davanti al tribunale.

Kilani è accusato di "partecipazione a un gruppo che turba l'ordine pubblico con l'intenzione di opporsi all'applicazione della legge e di minaccia ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, con minacce verbali e menzogne per impedire un individuo o un gruppo dal lavoro".

Kilani fa parte del comitato di difesa del vicepresidente del partito islamico Ennhadha, Noureddine Bhiri, agli arresti domiciliari "per sospetti di terrorismo" da oltre due mesi, attualmente ricoverato presso l'ospedale Bougatfa di Biserta.

Nel giorno del trasferimento del suo assistito in ospedale, Kilani aveva avuto un alterco con la polizia per aver chiesto agli agenti di rispettare i diritti umani e le libertà dei cittadini, invitandoli a rifiutarsi di obbedire agli ordini.

Kilani, secondo fonti locali, si era recato quel giorno presso una stazione di polizia, insieme ad altri membri del comitato di difesa, chiedendo di conoscere il luogo ove si trovava il suo assistito per potergli fare visita.