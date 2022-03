Migranti: Alarm Phone, ancora un naufragio al largo Libia

TUNISI - Un altro naufragio al largo della Libia sarebbe avvenuto il 27 febbraio scorso a largo di Sabrata. Lo rende noto su Twitter Alarm Phone: "Delle 50 persone a bordo, nessuna è sopravvissuta. Oltre dieci corpi sono stati trovati sulle coste libiche. Il regime Ue dei confini uccide ancora le persone migranti".



Intanto non si hanno più notizie di una barca con 60 migranti partita dalla Tunisia, ormai cinque giorni fa. "I parenti ci chiedono di un gruppo di 60 persone - scrive ancora Alarm Phone - non sono ancora arrivate". Le autorità ci dicono di non avere informazioni su cosa sia accaduto loro. Chiediamo risposte".