Ucraina:yacht Abramovich fugge da Barcellona,paura sequestro My Solaris ora naviga a nord delle isole Baleari

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAR - My Solaris, il superyacht di Roman Abramovich, ha lasciato Barcellona. Da giorni i media ipotizzavano una 'fuga' per mettere l'imbarcazione da 500 milioni di euro in sicurezza da eventuali provvedimenti contro i patrimoni degli oligarchi russi in Europa. Secondo l'app Marine Traffic, il superyacht nelle scorse ore è salpato e attualmente sta viaggiando a una velocità di 14,6 nodi a nord delle isole Baleari.



My Solaris, realizzato dal cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania, è stato consegnato solo l'anno scorso ad Abramovich. Il natante è lungo 140 metri e dispone di 48 cabine. Negli ultimi giorni al porto di Barcellona è stato notato movimento sull'imbarcazione che ha fatto pensare a una imminente partenza. Anche Eclipse, l'altro superyacht da 163 metri dell'oligarca, attualmente risulta in viaggio nei pressi delle Isole Vergini britanniche. Entrambe le imbarcazioni viaggiano sotto bandiera delle Bermuda.(ANSAmed).