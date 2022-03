La Spagna ricorda gli attentati di Atocha del 2004 Atti di commemorazione a Madrid in omaggio 193 vittime

(ANSAmed) - MADRID, 11 MAR - Diversi atti in omaggio alle vittime del terrorismo sono in corso o in programma nel corso della giornata a Madrid, in occasione del 18mo anniversario degli attentati di Atocha: è il ricordo della strage più dolorosa della storia recente spagnola, avvenuta l'11 marzo 2004. Quel giorno, nel giro di pochi minuti esplosero bombe su quattro treni della rete ferroviaria locale madrilena, tutti in viaggio nel raggio di pochi chilometri attorno alla stazione di Atocha, uno dei luoghi più emblematici del centro di Madrid. In totale, in conseguenza di questi attentati, attribuiti alla matrice jihadista, morirono 192 persone. Inoltre, alcune settimane dopo perse la vita anche un poliziotto impegnato in un'operazione per la cattura dei presunti attentatori, poi suicidatesi.



L'anniversario odierno coincide con la Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo: il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sarà tra i partecipanti di un evento di commemorazione organizzato a Parigi, dove è peraltro impegnato in un vertice dei leader Ue.(ANSAmed).