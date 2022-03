Spagna: vescovi, in 2 anni registrate 506 denunce di abusi

MADRID - La Chiesa spagnola ha registrato in due anni 506 denunce di possibili abusi sessuali commessi all'interno dell'istituzione: è il dato reso noto dalla Conferenza episcopale del Paese iberico (Cee). I casi sono stati notificati agli sportelli abilitati per questo tema nelle diocesi spagnole, aperti negli ultimi due anni, secondo quanto si legge in una nota. Le denunce si riferiscono a presunti abusi che sarebbero avvenuti nell'arco di 80 anni.



Alcune settimane fa, la Cee aveva reso noto di aver ingaggiato uno studio legale per un'indagine indipendente sugli abusi nella Chiesa spagnola. Ieri, il Parlamento spagnolo ha dato via libera alla costituzione di una commissione d'inchiesta affidata all'istituzione del Difensore Civico.