Spagna: bassa adesione e sciopero trasportatori Indetto da sindacati autonomi contro il caro-benzina

(ANSAmed) - MADRID, 14 MAR - In Spagna è in corso uno sciopero proclamato da una piattaforma di autotrasportatori autonomi, preoccupati dall'impatto sul settore degli alti costi dei carburanti che si registrano in tutta Europa. Secondo diverse fonti dall'agenzia di stampa Efe, l'impatto sinora registrato su scala nazionale è stato tuttavia basso o nullo; lievi disagi, come interruzioni stradali o code di camion, si sono verificati solo in casi isolati.



Principali aziende di autotrasporti e sindacati non hanno aderito alla protesta. (ANSAmed).