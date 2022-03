Cisgiordania: due palestinesi uccisi in scontri con Israele

TEL AVIV - Due palestinesi sono morti nelle ultime ore sotto il fuoco dei soldati israeliani in Cisgiordania. Il primo episodio si è verificato la notte scorsa nel campo profughi di Balata presso Nablus, dove un uomo è stato ucciso durante un'operazione delle forze armate israeliane.



Fonti locali lo hanno identificato in Nader Haytam Rayan, 17 anni. L'incidente è stato confermato dalla radio militare.



Un altro palestinese è stato ucciso oggi dall'esercito israeliano durante scontri nei pressi del campo profughi di Qalandiya. Lo riferisce il Ministero della Sanità palestinese che ha identificato l'uomo in Alaa Shaham, aggiungendo - secondo i media - che "è stato colpito alla testa da pallottole vere".



Nella stessa occasione - ha precisato il Ministero - altri 6 manifestanti sono stati feriti. Un portavoce militare ha riferito che nel campo profughi due ricercati palestinesi sono stati catturati da un'unità militare che opera in borghese.



Quando questa unità ha cercato di uscire dal campo profughi sono scoppiati diversi disordini. Fra l'altro si sono verificati lanci di pietre, di oggetti pesanti e di ordigni esplosivi dai tetti delle case. I militari hanno reagito sparando. Il palestinese rimasto ucciso - secondo il portavoce - era fra quanti partecipavano ai lanci dai tetti.



Inoltre la radio militare ha riferito che in un incidente separato, avvenuto nella località beduina di Rahat nel Neghev, è rimasto ucciso un uomo che aveva sparato contro agenti in borghese della Guardia di frontiera.