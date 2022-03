Ucraina: giunti in Portogallo rifugiati come in 7 anni

LISBONA - Nelle tre settimane dall'inizio della guerra in Ucraina, il Portogallo ha già ricevuto un numero di rifugiati ucraini quasi pari a quello dei rifugiati provenienti da altre parti del mondo accolti negli ultimi 7 anni. Secondo i dati del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), l'ente preposto alla sicurezza delle frontiere e all'immigrazione, sono pervenute già oltre 10.000 richieste di protezione temporanea da parte di profughi ucraini. Al momento, contando i nuovi arrivi, gli ucraini rappresentano la terza comunità di stranieri per numero di persone in Portogallo, dopo brasiliani e inglesi. La comunità ucraina era infatti già piuttosto consistente prima dell'invasione russa, con più di 27.000 persone su un totale di circa 10 milioni di abitanti.



Per facilitare e velocizzare i processi di richiesta e approvazione di protezione temporanea da parte di cittadini ucraini, il SEF ha lanciato un'apposita piattaforma online.



L'efficienza del servizio ha portato il quotidiano portoghese Público a chiedersi se anche le domande di altri rifugiati, alcune in attesa di risposta da anni, potranno godere di un'accelerazione nel processo di valutazione. Il Ministero dell'Amministrazione Interna ha tuttavia risposto al quotidiano che la situazione che riguarda i rifugiati ucraini "è veramente eccezionale" e che le richieste di protezione temporanea non possono essere paragonate ad altri tipi di richieste di asilo o protezione a lungo termine.