Ucraina: media, in Spagna 5 magnati russi osservati speciali

MADRID - Sono almeno cinque i milionari russi inclusi nella lista dei sanzionati da parte dell'Ue sulle cui presunte attività in Spagna sono in corso accertamenti da parte delle autorità per valutare se devono applicare provvedimenti. Lo riporta il quotidiano La Vanguardia.



Secondo il giornale, ci sono figure come l'imprenditore Michail Fridman, considerato legato alla catena di supermercati Día, o Sergej Chemezov, uno dei responsabili dell'azienda statale russa di armamenti Rostec. Finora, le autorità hanno informato del sequestro di due yacht di lusso che potrebbero essere di proprietà russa. Le forze dell'ordine, aggiunge La Vanguardia, stanno mantenendo sotto osservazione anche le attività di altri milionari russi.