Gaza: morto padre capo militare di Hamas, migliaia ai funerali

GAZA - Migliaia di palestinesi hanno partecipato oggi a Khan Yunes (Gaza) ai funerali del novantenne Diab al-Masri, padre del comandante dell'ala militare di Hamas Mohammad Deif.



Sopravvissuto ad alcuni tentativi di eliminazione da parte di Israele, Deif vive da anni in clandestinità e, secondo fonti locali, non ha assistito alle esequie iniziate nella principale moschea di Khan Yunes e proseguite poi in un vicino cimitero. In prima fila vi erano tutti i leader locali di Hamas, fra cui Yihia Sinwar, e anche dirigenti della Jihad islamica.



Negli ultimi anni la figura di Deif è divenuta un simbolo fra i palestinesi fautori della lotta armata ad oltranza contro Israele e il suo nome è scandito spesso anche fuori da Gaza, in manifestazioni nazionalistiche a Gerusalemme est e in Cisgiordania.