Migranti: Tunisia collabora con Oim su dati dispersi in mare

TUNISI - La Tunisia è tra i pochi Paesi che hanno fornito dati sulle persone scomparse durante le operazioni di emigrazione irregolare nel Mediterraneo. Lo ha affermato il direttore generale dell'Osservatorio tunisino delle migrazioni (Onm), Abderraouf Jmal, nel corso di un seminario sui dati relativi ai naufragi nel Mediterraneo che hanno interessato i migranti, organizzato su iniziativa dell'Osservatorio in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Il seminario è stato organizzato nell'ambito di iniziative finalizzate a aumentare gli incontri con le varie parti per impostare un'equazione globale per prevenire la perdita di vite umane e proteggere i migranti.



Il capo dell'Oim in Tunisia, Azzouz Samri, ha sottolineato che, nonostante gli sforzi internazionali per adottare il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare, sono necessari maggiori sforzi a livello nazionale e internazionale per avere dati accurati sui migranti dispersi nelle traversate irregolari dalla Tunisia all'Europa, come si legge in una nota della stessa organizzazione.



Il Ministero degli Affari Sociali tunisino ha espresso la volontà di collaborare con l'Oim, in particolare nel campo degli studi e delle statistiche, per garantire una migliore gestione del fascicolo migratorio e una maggiore efficienza nell'azione delle diverse strutture del Ministero. Il direttore di gabinetto del Ministero degli Affari Sociali, Mohamed Mansouri, ha sottolineato l'adesione della Tunisia a tutte le convenzioni internazionali relative alle migrazioni.