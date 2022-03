Oltre 14mila russi in Turchia da inizio operazione militare

ISTANBUL - Circa 14mila cittadini russi hanno deciso di lasciare il loro Paese e trasferirsi momentaneamente in Turchia nelle ultime tre settimane ovvero dall'inizio dell'operazione militare della Russia contro l'Ucraina. Lo si apprende da un articolo del quotidiano turco Hurriyet. Tra i russi arrivati in Turchia, molti sono attivisti contro la guerra, giornalisti, accademici, blogger e uomini d'affari. Secondo l'inchiesta del quotidiano turco, la maggior parte di loro hanno deciso di lasciare la Federazione russa citando un deterioramento delle condizioni di vita nel loro Paese.



Dall'inizio delle ostilità invece sono 49mila i cittadini ucraini sono arrivati in Turchia, riporta Hurriyet.



Russi e ucraini possono viaggiare liberamente in Turchia e non hanno bisogno di fare domanda di visto all'arrivo ma possono restare nel Paese per tre mesi per motivi turistici. La Turchia è diventata una delle destinazioni più scelte dai russi che vogliono lasciare il Paese anche perché Ankara non ha chiuso il proprio spazio aereo alla Russia come hanno invece fatto i Paesi europei.