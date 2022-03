Ucraina: Ong, Mosca riduce di 4 volte raid aerei in Siria

BEIRUT - Da quando sono cominciate le operazioni militari russe in Ucraina lo scorso 24 febbraio, l'aviazione di Mosca in Siria ha condotto 'solo' 300 raid aerei nel martoriato paese mediterraneo, riducendo di un quarto la sua attività bellica nei cieli siriani rispetto al mese precedente.



Emerge da un conteggio effettuato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel periodo che va dal 24 febbraio al 22 marzo sono stati 298 gli attacchi aerei russi contro postazioni di miliziani anti-governativi e affiliati all'Isis in varie regioni del Paese, travagliato da un conflitto in corso da 11 anni. Nel periodo precedente al 24 febbraio, dalla fine di gennaio al 23 febbraio, l'Osservatorio aveva invece documentato circa 1.200 raid aerei russi nelle varie zone siriane.



La Russia è intervenuta militarmente in Siria nell'autunno del 2015 su formale richiesta del governo centrale di Damasco, incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad.