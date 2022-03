Siria: fonti, 9 uccisi in scontri in campo di prigionia Isis 'Le vittime sono donne e bambini colpiti da pallottole vaganti'

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAR - Sale il bilancio di scontri armati, scoppiati nelle ultime ore e ancora in corso nel nord-est della Siria, in un campo di prigionia dove sono rinchiuse decine di migliaia di persone, per lo più donne e bambini di aree un tempo dominate dall'Isis. Secondo fonti locali nell'area di Hasake, i settori Terzo, Quarto e Quinto del campo di prigionia di al Hol, gestito dalle milizie curde del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) sostenuto dagli Stati Uniti, è teatro da questa notte di intensi scontri armati tra miliziani, sospettati di essere affiliati all'Isis, e forze di sicurezza curde. Secondo le fonti, i miliziani sparano con armi leggere e lanciarazzi. Le nove vittime, per lo più donne e minori, sono state colpite a morte da pallottole vaganti, affermano le fonti.



Dal campo di al Hol, raccontano testimoni, giungono boati di esplosioni e raffiche di fucili automatici. Si levano colonne di fumo di incendi di alcune strutture rigide e di tende.



Elicotteri militari statunitensi sorvolano la zona di al Hol, a sud di Hasake e a ridosso del confine con l'Iraq. Lo scorso 20 gennaio l'Isis aveva organizzato un attacco coordinato contro la più affollata prigione di miliziani dello Stato islamico nella città di Hasake. Gli scontri armati che ne sono seguiti sono durati per 10 giorni e hanno causato la morte di circa 500 persone, per lo più insorti dell'Isis assieme a combattenti arabi e curdi cooptati dalle milizie del Pkk. (ANSAmed).