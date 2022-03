Migranti: oltre 100 diretti in Grecia soccorsi dalla Turchia

ISTANBUL - La guardia costiera turca ha messo in salvo 140 rifugiati che tentavano di raggiungere illegalmente le isole greche partendo dalla vicina costa turca.



Lo fa sapere il quotidiano Hurriyet secondo cui 96 migranti sono stati soccorsi nei pressi delle località costiere di Bodrum e Datca, in provincia di Mugla, e altri 44 nella zona di Dikili in provincia di Smirne. Secondo le autorità turche, i migranti sarebbero stati respinti dalle forze di Atene mentre tentavano di raggiungere illegalmente isole greche.



Contemporaneamente ai soccorsi, grazie a una soffiata, le forze di sicurezza turche hanno catturato e trasferito in centri di detenzione temporanea 851 migranti che tentavano di raggiungere la Grecia illegalmente sempre a partire dalle stesse aree della costa turca sull'Egeo oltre che nei distretti di Cesme e Mugla. I migranti catturati provengono da Afghanistan, Eritrea, Yemen e Bangladesh. Durante l'operazione, le forze turche hanno arrestato 6 persone ritenute essere trafficanti di esseri umani che avevano tentato di organizzare viaggi illegali verso le isole greche in cambio di denaro.



Ankara accusa regolarmente Atene di respingere migranti che tentano di arrivare in Grecia dalla Turchia In base a un accordo del 2016, l'Unione europea stanzia fondi alle autorità turche per sostenere la gestione dei migranti e in cambio di un impegno da parte di Ankara a tenere chiuse le frontiere a coloro che tentano di raggiungere illegalmente l'Europa.