Covid: Spagna, fine contratto per 6.000 sanitari a Madrid

MADRID - Scade oggi per 6.000 sanitari di Madrid, in Spagna, il contratto-Covid firmato due anni fa, all'inizio della pandemia: una situazione - riportano oggi diversi media iberici - che almeno nell'immediato non pare possa venire compensata da nuove assunzioni o rinnovi di incarichi e che rischia di esporre a maggiori difficoltà il sistema sanitario pubblico della regione della capitale, la seconda più colpita dal virus del Paese per numero di contagi e morti.



In totale, nella regione di Madrid sono stati assunti circa 11.000 sanitari con contratti temporanei per rispondere in prima linea all'emergenza Covid. Quasi 800.000 pazienti sono iscritti sulle liste d'attesa per visite specialistiche o interventi chirurgici. Diversi sindacati e associazioni di sanitari chiedono rinforzi in particolare per la sanità di base, colpita da anni di tagli e riduzione del personale. Il governo regionale, in mano al centrodestra del Partito Popolare, sostiene che il taglio al personale non comporterà un allungamento delle liste d'attesa.