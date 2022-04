Siria: sconosciuta sorte 100 minori scomparsi nel nordest

BEIRUT - E' ancora sconosciuta da due mesi la sorte di un centinaio di minori a lungo detenuti in una prigione siriana gestita dalle forze curde del Partito dei lavoratori curdi (Pkk), appoggiato dagli Stati Uniti, presa d'assalto da combattenti dell'Isis alla fine di gennaio.



L'allarme è stato lanciato oggi dall'Onu e da organizzazioni non governative internazionali umanitarie come Human Rights Watch (Hrw) e Save the Children. Alla fine di gennaio le stesse organizzazioni avevano denunciato la presenza di circa 700 minori nel carcere di Gweiran, a Hasake, nella Siria nord-orientale.



"Siamo estremamente preoccupati dal fatto che dall'attacco del gennaio 2022, la sorte di almeno 100 di quei ragazzi rimane sconosciuta", si legge nella nota congiunta diffusa nelle ultime ore da esperti umanitari dell'Onu e dalle altre organizzazioni.



"Alcuni di questi minori possono esser stati vittime di sparizioni forzate", affermano gli esperti.



Negli scontri durati 10 giorni erano state uccise circa 500 persone, in larga parte jihadisti prigionieri e assalitori. Tra le vittime si sono contati anche miliziani arabi e curdi affiliati al Pkk e carcerieri della prigione presa d'assalto.



Secondo alcune fonti locali, almeno cento prigionieri del carcere erano riusciti a fuggire. L'Onu e le altre organizzazioni umanitarie chiedono con insistenza che le autorità curde e i loro sponsor stranieri, responsabili di fatto della sicurezza nel nord-est della Siria, consentano il pieno accesso alle carceri da parte di operatori umanitari. "Bisogna identificare i danni inflitti a questi bambini, e i responsabili devono rispondere delle loro azioni per prevenire l'impunità", hanno affermato gli esperti delle Nazioni Unite. L'Onu ricorda come molti dei ragazzi che erano detenuti nella prigione di Gweiran, per lo più figli degli adulti prigionieri, erano rimasti feriti durante gli scontri. "Non stanno ricevendo le cure mediche necessarie", affermano gli esperti.